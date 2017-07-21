Движение поездов в московской подземке осуществляется в штатном режиме на всех линиях. Об этом сообщили в Telegram-аккаунте столичного метрополитена.

Там подчеркнули, что из-за неблагоприятных погодных условий все службы работают в усиленном режиме.

Как сообщает РИАМО, в пятницу днем в столице начался сильный дождь с градом, в некоторых местах даже образовались подтопления.

Ранее МЧС предупредило жителей столичного региона об усилении ветра до 17 м/с и сильном дожде с градом. Экстренное предупреждение будет действовать до вечера пятницы, 21 июля. Также в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и ветра.