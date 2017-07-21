Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могли встречаться более трех раз. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на корреспондента телеканала Кейра Симмонса, который брал интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Может быть, они вместе ходили в туалет», — пошутил российский министр.

Лавров рассказал о ситуациях, в котором могут происходить встречи лидеров стран на саммите. «Они не могут прибыть все в одно время на автобусе. Они прибывают с собственными кортежами, затем их провожают в комнату, которая является залом ожидания», — пояснил он. Министр сравнил это с ситуацией, когда родители приводят детей в детский сад, и те некоторое время успевают пообщаться перед входом в классную комнату.

На этой неделе стало известно, что Путин и Трамп встречались на саммите дважды. Глава консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал Bloomberg, что после официальных переговоров лидеров двух стран состоялись еще одни, которые продолжались около часа. Трамп подтвердил информацию о второй встрече, однако, по его словам, его разговор с Путиным занял около 15 минут и состоял, в основном, из шуток и обмена любезностями.

Впервые Путин и Трамп встретились впервые на саммите G20 в Гамбурге. Тогда переговоры политиков продлились более двух часов вместо запланированных 30 мин.