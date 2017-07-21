Госдума в пятницу приняла в третьем и окончательном чтении закон о «лесной амнистии», которые легализует участки дачников, находящиеся на землях лесного форда России, а также облегчает процедуру определения лесных поселков в качестве населенных пунктов.

Документ был внесен правительством РФ и меняет порядок определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда. Документ также устраняет взаимоисключающие сведения о таких участках в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), устанавливая приоритет ЕГРН над ГЛР.

Документ определяет критерии, по которым участок относится к категории населенных пунктов. Участок относится к таким землям, если в соответствии с ГЛР, лесным планом субъекта РФ, а также сведениями ЕГРН он находится на землях лесного фонда, однако до 8 августа 2008 года был предоставлен для ведения дачной или сельскохозяйственной деятельности.

Принятие закона о «лесной амнистии» позволит разрешить огромное число проблем с пересечением границ таких участков с землями лесного фонда и прочих проблем, относящихся как к размежеванию, так и к фактическому нахождению участков на землях лесного фонда.

Замдиректора департамента недвижимости Минэкономразвития Михаил Бочаров ранее констатировал «крайне тяжелую» обстановку с кадастровым учетом лесных участков. По его словам, начало учета земель «с чистого листа» привело к тому, что произошло наложение не только одних участков на другие, но и лесных участков на лесные.

Во многом, по его словам, причиной было отсутствие в лесном реестре жестких правил, имеющихся в лесном кадастре. По словам Бочарова, если сложить все участки, имеющиеся в кадастре, то получится плозадь земель, превышающая территорию РФ в 2,5 раза.