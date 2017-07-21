Глава МИД РФ Сергей Лавров разъяснил специфику контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммитах, подобных G20 в Гамбурге.

По его словам, Путин и Трамп могли встретиться «намного больше, чем три раза».

«Они прибывают с собственными кортежами, затем их провожают в комнату, которая является залом ожидания. Так что они могли бы встретиться и намного больше, чем три раза», — сказал Лавров телеканалу NBC, отвечая на вопрос, имели ли место другие встречи Трампа и Путина в ходе G20, помимо уже известных.

Также министра спросили о том, может ли кризис на Корейском полуострове быть решен путем смены режима в КНДР, на что Лавров ответил, что РФ не верит «в смену режимов где бы то ни было».