Российская столица получит приз «За особые заслуги» международной премии «Устойчивое развитие транспорта». Об этом сообщил портал правительства Москвы.

Кроме Москвы в конкурсе также принимали участие города США, Колумбии, Франции, Китая и других стран. При оценке компетентное жюри оценило запуск в столице МЦК, сети наземного транспорта «Магистраль», а также развитие пешеходного пространства в рамках программы «Моя улица».

Как сообщает сетевое издание m24.ru, премия была основана в 2005 году и признана одной из самых престижных транспортных наград в мире. Москва удостоена транспортной награды уже в третий раз в 2017 году.