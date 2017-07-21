Мастер производственного участка одного из цехов Тамбовского порохового завода получила пять лет условно за нарушение техники безопасности на взрывоопасных объектах. Приговор обжалован.

По версии следствия, 11 марта 2016 года женщина не запретила находиться на производстве ученику усреднителя, несмотря на то что на нем была одежда из синтетической ткани. Молодой человек выполнял укупорку пороха в оцинкованные короба, когда в результате разряда статического электричества прогремел взрыв, сообщает ИА «Абирег».

В результате ЧП один человек погиб на месте, еще четверо скончались в больнице от полученных травм. Выжил только один пострадавший, но получил ожоги 2–3 степени. От взрыва разрушилось одно из зданий завода, также уничтожено оборудование и продукция. Ущерб, который нанесен заводу, оценивается более чем в 32 млн рублей.