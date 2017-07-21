Житель Брянска пожаловался в областной Центр общественного контроля в сфере ЖКХ на городскую администрацию. По его словам, мэрия предложила ему оплатить ее долги за капремонт.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», мужчина в феврале приватизировал квартиру, однако ему не сообщили о том, что вместе с квартирой он получает и 8 тыс. рублей долгов за капремонт. Чиновники при этом заявили, что хозяин приватизированной квартиры обязан погасить задолженность, даже если она не его.

В Фонде капремонта, куда обратился хозяин квартиры, согласились сделать перерасчет, если долги оплатит прежний владелец, однако администрация Брянска сделать это отказалась. Там мужчине посоветовали попросить фонд о рассрочке этого долга.

Разбираться в этом споре сейчас будет прокуратура.