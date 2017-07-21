Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию финского полузащитника ЦСКА Романа Еременко на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о двухлетней дисквалификации.

CAS отметил, что срок дисквалификации соответствует нарушению футболиста. Также суд отметил, что УЕФА не указал дату действия санкций и необходимо прояснить этот момент, передает агентство «Р-Спорт».

Игрок дисквалифицирован на два года начиная с 6 октября 2016 года, говорится в решении CAS.

Роман Еременко был отстранен от футбола в ноябре 2016 года. После матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» в Леверкузене в допинг-пробе игрока были обнаружены следы кокаина.