Пожигайло: Учитель пообещал внести правки в «Матильду»
Глава Общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло заявил, что режиссер Алексей Учитель обещал внести изменения в фильм «Матильда».
«Учитель обещал переделать ролик, что-то исправить в фильме и в конечном итоге сделать показ для Общественного совета, обсудить на этой площадке», — сказал Пожигайло «РИА Новости».
Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».
Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину.