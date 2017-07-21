Глава Общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло заявил, что режиссер Алексей Учитель обещал внести изменения в фильм «Матильда».

«Учитель обещал переделать ролик, что-то исправить в фильме и в конечном итоге сделать показ для Общественного совета, обсудить на этой площадке», — сказал Пожигайло «РИА Новости».

Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину.