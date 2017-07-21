Посольство РФ в Вильнюсе прокомментировало обращенную к НАТО просьбу президента Литвы Дали Грибаускайте разместить на территории прибалтийской республики стационарную систему противовоздушной обороны «для сдерживания России».

Пресс-служба российской дипмиссии отметила, что подобные шаги «потенциально могут нанести вред России и создать, как говорится, чужими руками дополнительную угрозу ее безопасности», передает «Интерфакс».

В заявлении посольства говорится, что Грибаускайте целенаправленно запугивает сограждан «агрессивным кремлем», поэтому ее просьба разместить в Литве американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на постоянной основе, «честно говоря, не удивляет».

Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что создание новой стационарной базы ПВО в Восточной Европе – «дорогое удовольствие», но Пентагон со своим колоссальным (по сравнению со странами ЕС) военным бюджетом может себе его позволить. Стремление Грибаускайте заполучить «Патриоты» Рожин также объяснил материальными соображениями: европейские страны «по экономическим причинам готовы только на символические акции» в плане повышения обороноспособности и рассчитывают получить помощь США, сохранив при этом свои расходы в прежнем объеме.

Военный политолог Александр Перенджиев напомнил, что девять батарей ЗРК Patriot стоят до $9 млрд, не считая стоимости доставки и обслуживания.

Как сообщали «Известия», накануне Даля Грибаускайте, стоя рядом с ракетным комплексом «Патриот», привезенным из США ради учений «Запад-2017», заявила о необходимости размещения системы ПВО на литовской территории, поскольку противовоздушная оборона является «самым слабым местом» оборонной концепции НАТО в Европе. По словам президента республики, Patriot необходимы Вильнюсу для «сдерживания России».