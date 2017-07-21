Смерть вокалиста группы Linkin Park не повлияет на гастрольный график коллектива. Об этом пишет TMZ.

По данным ресурса, коллектив принял решение не отменять ранее запланированный гастрольный тур, старт которого намечен на 27 июля в Мансфилде, а завершение — на 5 ноября в Токио. Издание отмечает, что новость о суициде вокалиста Linkin Park оказалась полной неожиданностью для коллектива, коллег по цеху и многочисленных поклонников, однако придаст шоу дополнительный ажиотаж.

Ранее стало известно о том, что Честер Беннингтон покончил с собой в четверг, 20 июля, в своем доме в Калифорнии. В тот день у группы была запланирована фотосессия в Голливуде, все, кто видел музыканта в последнее время, заявляют, что ничто не предвещало подобного исхода.