Московский областной суд вынес решение по делу об убийстве двух полицейских в подмосковном Солнечногорске.

Один из участников преступной банды, Михаил Константинов, получил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Второй преступник, Денис Константинов, осужден на 23 года колонии строгого режима, третий, Роман Дук –– на 24 года. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в ноябре 2014 года преступники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили ограбить сутенеров на Ленинградском шоссе. По дороге они совершили маневр, который привлек внимание сотрудников полиции. Правоохранители остановили машину и начали оформлять протокол, на что получили предложение о взятке от нарушителей. Сотрудники ДПС отказались в коммерческом подкупе, тогда участники банды решили убить полицейских, выстрелив сначала в одного из них, затем в другого. От полученных выстрелов правоохранители скончались на месте.

Денис Константинов и Роман Дука были задержаны по горячим следам, а Михаил Константинов задержан сотрудниками пограничной службы 3 августа 2015 года при попытке незаконно пересечь границу России с Абхазией.