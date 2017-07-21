Руководство НАТО пытается оправдать активизацию альянса у российских границ. Так в МИД России прокомментировали заявления американских военных о том, что учения «Запад-2017» в Белоруссии станут «Троянским конем» Москвы, сообщает Интерфакс.

«Искусственная буффонада вокруг плановых учений «Запад-2017» направлена на оправдание резкой активизации блока НАТО по периметру российской территории», — сказал агентству статс-секретарь, замглавы министерства Григорий Карасин.

Ранее командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Вашингтон и его союзники в Восточной Европе обеспокоены проведением российско-белорусских учений в сентябре этого года. Американский военачальник утверждает, что после учений Россия намеревается оставить своей вооружение в Белоруссии.

Учения пройдут на полигонах в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Белоруссии. В них примут участие 13 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. российских военнослужащих и 280 единиц техники.