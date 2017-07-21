В Якутск из Сибирского регионального центра МЧС России прибудет самолет Бе-200, который будет работать в Вилюйском районе, где сейчас наиболее сложная ситуация с лесными пожарами. Там установилась сухая и ветреная погода. В ближайшие дни температура воздуха будет повышаться, осадков не ожидается.

Совместно с Вилюйской лесной охраной на тушении работают силы федерального резерва «Авиалесоохрана», переброшены специалисты авиаотделений и пожарно-химических станций из восьми районов, мобилизовано местное население. Задействовано 15 единиц техники, пишет ИА SakhaNews.

В пятницу, 21 июля, в России тушат 60 лесных пожаров общей площадью более 24,5 тыс. га, из них более 18 тыс. га приходятся на территорию Якутии. В числе наиболее пострадавших от огня регионов также оказались Сахалинская область, где тушат пожар площадью около 3 тыс. га, и Бурятия — в республике специалисты работают на двух пожарах площадью около 2 тыс. га.