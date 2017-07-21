Президент России Владимир Путин планируется встретиться с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такая встреча готовится», — подтвердил журналистам Песков.

Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, с вице-президентом Ирака также встретится спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Напомним, в ближайшее время ожидается визит вице-президента Ирака, главы коалиции «Государство закона» Нури аль-Малики в РФ.