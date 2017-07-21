В деревне Черемуховка Прилузского района Республики Коми пятеро местных жителей отравились техническим спиртом. Трое из них скончались, двое находятся в больнице.

По предварительным данным, мужчины занимались строительством дома для предпринимателя из Летки. В сарае находилась бочка с техническим спиртом. Наниматель предупреждал мужчин, что пить его категорически нельзя. Кроме того, на самой бочке были запрещающие надписи. Как сообщает ИА «Комиинформ», мужчин это не остановило и, когда хозяин уехал, они разлили жидкость в пластиковые бутылки и выпили.

В результате двое мужчин умерло, еще двое отравились и попали в больницу. На данный момент обстоятельства смерти третьего погибшего не ясны, так как он не выпивал с остальными пострадавшими. Сейчас следственным комитетом в Прилузье возбуждено уголовное дело.