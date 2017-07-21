Описание маршрута по пешеходной тропе на Сарайском пляже крупнейшего острова озера Байкал — Ольхона — будет включать 15 пунктов. Путеводитель составляется в Иркутской области в рамках проекта «Сарайское кольцо»

В частности, путешественники смогут прочесть об уникальной сосне, возраст которой превышает 400 лет. На маршруте произрастают и другие уникальные деревья — сосны с укорененными нижними ветвями кроны, сосны с шарообразной формой кроны, кустообразные, многоствольные, пишет ИА IrkutskMedia.

Путеводитель расскажет о растениях, включенные в Красную книгу региона. Это кострец Короткого, верблюдка курчавокрылая, эндемики: звездчатка Лаксмана, мак ольхонский, черепоплодник почтишерстистый. Также там буду отмечены места, где можно полюбоваться красивыми видами.

Проект «Сарайское кольцо» предполагает создание тропы из деревянного настила длиной около 2 км, а также отдельной дорожки для туристов с ограниченными возможностями. Будут работать визитно-информационный центр, парковка, туалеты и т.д.