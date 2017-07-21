На правительственном совещании по вопросам развития электрического и беспилотного транспорта в России премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что кабмин продолжит оказывать поддержку производителям таких автомобилей — причем как пассажирских, так и грузовых, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что на том же совещании глава правительства со ссылкой на отраслевых экспертов спрогнозировал рост объема выпуска электромобилей в России до 17% за два ближайших года.

Совещание проходит в научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте НАМИ, в нем, помимо Медведева, принимают участие вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, глава Минпромторговли Денис Мантуров, руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак и директора профильных предприятий.

В России действует государственная программа поддержки производителей электрического транспорта, в рамках которой им предоставляются субсидии. Речь идет о выпуске в первую очередь городского наземного общественного транспорта с электродвигателями — автобусов, трамваев и троллейбусов.

Кроме того, производство автомобилей-беспилотников, электромобилей и телематических систем заявлено как основное направление в проекте стратегии развития российского автопрома на период до 2025 года.