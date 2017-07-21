Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу на норму закона о передаче имущества религиозным государствам. Отказное определение было опубликовано на официальном сайте КС РФ.

Группа из 20 человек, в том числе Шапчиц и Вишневский, пыталась оспорить распоряжение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Василеостровский районный суд отметил, что документ оспаривается преждевременно, поскольку речь идет лишь о планах передать РПЦ собор.

КС РФ, рассмотрев жалобу граждан, пришел к выводу, что их право на оспаривание нарушено не было.

«Признать жалобу граждан Вишневского Бориса Лазаревича и Шапчица Павла Анатольевича не подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного суда Российской Федерации», — говорится в документе.

Вместе с тем КС РФ подчеркнул, что решение исполнительного органа о передаче Исаакия РПЦ в будущем может стать предметом для судебного спора.