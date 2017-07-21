Медведев: электромобили к 2020 году могут занять 17% рынка
Доля производства электромобилей в РФ к 2020 году может достичь 17%, заявил глава правительства Дмитрий Медведев на совещании по развитию электрического и беспилотного транспорта.
«По оценкам отраслевых экспертов, доля электромобилей в общем объеме выпуска составит не менее 17% к 2020 году», — сказал Медведев.
Премьер также заявил участникам совещания, что у кабмина есть ряд предложений, которые касаются налоговых льгот и экспортных стимулов для производства компонентов электромобилей.
По его словам, правительство также намерено поддерживать отрасль по развитию беспилотного транспорта. Ведутся разработки по созданию беспилотного пассажирского и грузового транспорта, в частности, в рамках программы «Автонет».