Доля производства электромобилей в РФ к 2020 году может достичь 17%, заявил глава правительства Дмитрий Медведев на совещании по развитию электрического и беспилотного транспорта.

«По оценкам отраслевых экспертов, доля электромобилей в общем объеме выпуска составит не менее 17% к 2020 году», — сказал Медведев.

Премьер также заявил участникам совещания, что у кабмина есть ряд предложений, которые касаются налоговых льгот и экспортных стимулов для производства компонентов электромобилей.

По его словам, правительство также намерено поддерживать отрасль по развитию беспилотного транспорта. Ведутся разработки по созданию беспилотного пассажирского и грузового транспорта, в частности, в рамках программы «Автонет».