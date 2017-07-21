Дочь тренера московского «Спартака» Романа Пилипчука скончалась в возрасте 23 лет. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте футбольного клуба.

«В семье тренера нашей команды случилось горе. Сегодня у него умерла дочь. Марии было всего 23 года», — говорится в сообщении.

Футбольный клуб выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье, пишет РИАМО.

О причинах смерти не сообщается.

Напомним, Пилипчук вошел в тренерский штаб красно-белых летом прошлого года.