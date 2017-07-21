Пассажирский поезд Красноярск–Адлер 20 июля поздно вечером сбил 64-летнюю жительницу Базарно-Карабулакского района Саратовской области.

На станции Сухой Карабулак на 218-м км Приволжской железной дороги около 22:45 погибшая вместе с мужем и подругой переходили пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», машинист поезда пытался предотвратить трагедию и подавал компании световые и звуковые сигналы.

Местные жители, к сожалению, на предупреждения не отреагировали. Машинист применил экстренное торможение, но всё равно задел пожилую женщину. В результате она скончалась на месте от полученных травм. Сейчас сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверки гибели женщины.