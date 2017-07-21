Полицейские в Анапе задержали мужчину, который съехал на автомобиле Mercedes с лестницы, крича на прохожих из окна. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в пятницу, 21 июля, в районе рынка «Северный», сообщает RT. Предположительно, 41-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного составили три протокола об административном правонарушении по статьям «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Мелкое хулиганство».

Автомобиль нарушителя с московскими номерами был доставлен на штрафстоянку, пишет сайт «Комсомольской правды в Краснодаре».