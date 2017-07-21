В Брянске предложили запретить продавать спиртное по воскресеньям. Идея принадлежит начальнику УМВД по области Валентину Кузьмину.

Выступая на заседании коллегии УМВД, глава брянской полиции высказался за запрет розничной продажи алкоголя в нежилых помещениях многоквартирных домов и по воскресеньям после 17 часов, передает ресурс NASHBRYANSK.RU.

При этом Кузьмин привел в пример Самарскую область, где уже введены подобные ограничения. Благодаря им, в регионе количество питейных заведений сократилось на 125 единиц, а число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, за полгода уменьшилось на 18%.

Ранее «Известия» писали о том, что запрет на продажу спиртного в выходные рассматривается в Минздраве. Предложение содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения.