Мэр итальянского острова Лампедуза Сальваторе Мартелло раскритиковал предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца, который предложил оставлять там прибывающих мигрантов, блокируя их попытки перебраться на материк. По словам Мартелло, заявления такого рода можно было бы ожидать от «неонацистов-скинхедов», а не от высокопоставленного чиновника из европейского сообщества, пишет газета Heute со ссылкой на информагентство ANSA.

Мэр Лампедузы обвинил австрийского министра в том, что он «понятия не имеет» о жизни на острове — насколько он велик и каково его население. Мартелло напомнил, что на Лампедузе постоянно проживают 6 тыс. человек, которые считают себя европейцами и рассчитывают на равные с гражданами других стран ЕС права. «Из его слов я понял, что он попросту не в курсе ситуации с беженцами на Лампедузе, сколько их прибывает на остров, как к ним относится коренное население, куда они отправляются потом», – возмутился мэр.

Видимо, предложение Курца не на шутку разгневало Мартелло, потому что он предупредил: «Лампедуза не собирается перепрофилироваться в лагерь для беженцев». И добавил, что глава австрийской дипломатии «реанимирует мрачную эпоху своего соотечественника» (имея в виду Адольфа Гитлера).

Предложение австрийского министра прокомментировал и его итальянский коллега Анджело Альфано. По его мнению, заявление Курца выдержано в популистском духе избирательной кампании, которая проходит у него на родине, и не имеет прямой связи с реальностью.