Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о продаже якобы принадлежащих Владимиру Путину часов за €1 млн на аукционе в Монако.

Представитель Кремля отметил, что ему жаль покупателя, который попался на уловку аукционного дома Monaco Legends.

«Это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом –– эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту», –– заявил Песков. По словам пресс-секретаря, акционный дом совершил «очень удачный, судя по сумме» маркетинговый ход.

«Покупателя жалко. Дело Остапа Бендера живет», –– сказал Песков.