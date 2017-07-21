Песков опроверг данные о продаже на аукционе «часов Путина» за €1 млн
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о продаже якобы принадлежащих Владимиру Путину часов за €1 млн на аукционе в Монако.
Представитель Кремля отметил, что ему жаль покупателя, который попался на уловку аукционного дома Monaco Legends.
«Это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом –– эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту», –– заявил Песков. По словам пресс-секретаря, акционный дом совершил «очень удачный, судя по сумме» маркетинговый ход.
«Покупателя жалко. Дело Остапа Бендера живет», –– сказал Песков.