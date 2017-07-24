В Госдуме прошло обсуждение новой инициативы Министерства финансов о допуске НКО к госзакупкам в сфере культуры. Главный вопрос, который затронули депутаты: возможно ли культуру отнести к сфере услуг? И если закон примут, как будут распределять бюджетные средства, которых не хватает?

Мое мнение — культура ни при каких обстоятельствах не может быть отнесена к сфере услуг. Значение культуры в развитии человечества невозможно переоценить. Культура — не средство обслуживания. Культура соединяет разрозненные группы людей в солидарное общество, объединенное общим понятием о нравственности. Оно и называется народом. И культура же объединяет народы в государство.

Мы забываем, что все наши мировые беды и мировые радости происходят прежде всего от того, какое значение придается народами и странами этому всеобъемлющему понятию. Культура — это и литература, и кино, и театр, и музыка, и многое другое. А также — честность, порядочность, уважение к соседям по планете, неприятие войн и конфликтов. Все эти качества вырабатываются веками только культурой. Не случайно Иосиф Бродский в своей нобелевской речи сказал, что человек, однажды прочитавший Диккенса, не сможет выстрелить в другого человека.

А говорить, что культура — сфера обслуживания… Когда какой-нибудь поэт пел осанну вождю или плясал гопака перед членами политбюро и другими начальствующими товарищами, то, может быть, такая деятельность и являлась услугой, но ее нельзя назвать культурой.

Культура — это то, что вырабатывает национальное самосознание. Не будет культуры, не будет народа, нации, государства. «Существование народов и государств вне культуры — совершенно бессмысленно», — считал академик Лихачев. Это прописано и в «Декларации прав культуры», созданной Дмитрием Сергеевичем. Он полагал, что на современном этапе развития цивилизации необходимо, чтобы международное сообщество, правительства стран мира законодательно обеспечили ряд принципов и положений, поддерживающих сохранение и развитие культуры как достояния человечества.

Я неоднократно демонстрировал эту декларацию руководителям нашей страны, народным депутатам. Уверен, если люди ее прочтут — она не такая уж обширная, — не будет этих споров, что является культурой, а что не может ею называться ни при каких обстоятельствах.

Какое место в бюджете России должна занимать культура? Считаю, что очень весомое, учитывая основополагающее значение культуры в жизни и развитии общества. Значительно более весомое, чем оборона и тому подобные вещи. Обороне необходимо что-то защищать, без культуры и в ней не будет смысла.

На заре российской государственности на самом высоком уровне звучали предложения принимать и обсуждать бюджет Российской Федерации только после того, как будет обсужден и принят бюджет о российской культуре. К сожалению, они не были претворены в жизнь. А между тем культура — это основание, фундамент пирамиды, которая называется государством. Если вынуть это основание, пирамида рухнет.

Д умаю, что комитет по культуре Государственной думы, народные депутаты должны уделить этому вопросу самое пристальное внимание. К сожалению, сегодня многие люди, в том числе и те, кто облечен властью, не хотят понять или хотя бы сделать вид, что понимают, что такое культура. Это очень страшно, в этом непонимании заключается большая опасность, и бороться с ней надо на государственном уровне.

Автор — актер, народный артист СССР

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