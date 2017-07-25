Российские банки собираются внедрить идентификацию клиентов по селфи. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших кредитных организациях — Сбербанке, ВТБ24, СМП-банке и Росбанке. Бинбанк, Ситибанк и «Ак Барс» также рассматривают возможность запуска подобной системы. По словам банкиров, нововведение позволит проводить удаленную проверку граждан при любых операциях — от подачи заявки на кредит до работы с текущими счетами. При этом использование снимков, полученных с недорогих смартфонов или с помощью различных режимов обработки фотографий, может обернуться проблемами защищенности клиентов и ростом мошенничества, указали эксперты по кибербезопасности.

Представители крупнейших банков пояснили «Известиям», что идентификация по селфи прежде всего позволит сократить время на удаленную проверку клиентов — верификация в этом случае проходит за 0,5 секунды . Суть механизма проста. Клиент по электронной почте, через интернет-банк или другие удаленные каналы связи предоставляет кредитной организации фотографию паспорта и селфи. После этого банк сверяет изображения на предмет соответствия по своей или межбанковской базе данных через бюро кредитных историй . Нововведение позволит кредитным организациям снизить риски при дистанционном обслуживании — например, при открытии клиентских счетов и принятии решений о выдаче кредитов. При этом гражданам не придется лишний раз приходить в отделение. Внедрение технологии станет возможным после запуска Национальной биометрической платформы, тестирование которой начнется в конце июля 2017 года. Именно на ее основе будет налажен сбор данных клиентов банков, необходимых для проверки.

По словам руководителя проектов Бинбанка Вячеслава Карнаушевского, кредитная организация планирует в течение 2017–2018 годов реализовать программу внедрения биометрических сервисов, включая идентификацию и повторную проверку клиентов по фото. В пресс-службе Сбербанка «Известиям» сообщили, что фотографирование — привычный и удобный процесс для большинства граждан, поэтому лицевая биометрия является одной из самых важных частей биометрической системы банка.

— Независимые международные тесты и наши собственные исследования показали высокую точность биометрии по лицу, — уточнили в пресс-службе госбанка.

По словам директора департамента сети ВТБ24 Вячеслава Грицаенко, кредитная организация уже тестирует идентификацию по лицу в офисах с безбумажным обслуживанием.

Официальные представители банка «Ак Барс» уверены, что идентификация по фото, голосу, манере держать телефон, а также комбинации этих способов — то, что в ближайшем будущем станет неотъемлемой частью работы с клиентами. По словам руководителя кредитного департамента Ситибанка Ксении Мухориной, банкам выгодно внедрение проверки по фото, так как это позволит оптимизировать операционные процессы и сократить издержки . А по наблюдениям вице-президента СМП-банка Романа Цивинюка, уже сейчас целые группы клиентов не хотят ходить в банковское отделение, стараясь решить максимум вопросов и получить большинство услуг с помощью дистанционных каналов.

Впрочем, директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов опасается, что использование снимков, полученных с недорогих смартфонов, или различных режимов «улучшения» и «украшения» селфи чревато проблемами для безопасности проверки клиентов .

— В лучшем случае алгоритмы сопоставления селфи и фото на паспорте не позволят опознавать клиента с первой попытки, — пояснил «Известиям» эксперт. — Если же банки начнут пренебрегать точностью идентификации, у мошенников появится возможность подбора «похожих» людей, которых алгоритмы сопоставления будут опознавать как действующих клиентов банков.

Замдиректора департамента анализа защищенности Digital Security Глеб Чербов уверен, что в век социальных сетей и популярности публикаций личных фото мошенникам будет несложно получить селфи нужного человека и выдать себя за него.