Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата мира в произвольной программе. Выступление команды оценили в 97,3000 балла.

В состав группы входили Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар, Вероника Калинина, Дарья и Анастасия Баяндины, передает агентство «Р-Спорт».

Серебряные медали завоевали спортсменки из Китая (95,2333 балла). Бронза в активе команды Украины (93,9333).

Чемпионат по водным видам спорта проходит в Будапеште. Соревнования завершатся 30 июля.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram