В поселке Затон Волжского района города Саратова днем 20 июля местные спасатели и полицейские вытащили газовый баллон из загоревшегося автомобиля.

ЧП произошло в районе 15:30 на парковке у солярия Затон. Приборная панель в салоне автомобиля «Нива» загорелась. Сотрудники полиции обратились к спасателям с просьбой объявить по громкоговорителю о поиске владельца машины. Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», в салоне автомобиля находился газовый баллон, поэтому, опасаясь взрыва, полицейские разбили стекла и ликвидировали возгорание.

Владелец «Нивы» появился немного позже. Он отдыхал на Зеленом острове. Затонский пляж является одним из самых популярных у жителей Саратова. На местной парковке летом ежедневно находятся несколько сотен машин.