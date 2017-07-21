СУ СКР по Оренбургской области проводит доследственную проверку по факту инцидента со школьником в Акбулакском районе. Он получил тяжелую травму электротоком.

По предварительным данным, 12-летний подросток влез на столб высоковольтной линии электропередач. После удара током он упал с высоты 6 м.

Мальчик залез на опору ЛЭП, поспорив со своими приятелями. В какой-то момент он не удержал равновесие и схватился за провода. Линия была под напряжением в 10 тыс. вольт.

Сейчас мальчик с тяжелыми травмами и электроожогом госпитализирован.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает РИА «Оренбуржье».