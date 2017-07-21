Власти Китая запретили популярному канадскому исполнителю Джастину Биберу выступать в КНР из-за его скандальных выходок. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на решение департамента культуры Пекина.

В ведомстве подчеркнули, что 23-летнему «талантливому, но неоднозначному» артисту запрещено давать концерты в стране из-за «плохого поведения» в общественной жизни в целом и во время китайских гастролей в частности, сообщает сайт НТВ.Ru. Вместе с тем в департаменте выразили надежду на то, что юный исполнитель повзрослеет и изменит свое поведение.

Ранее Бибер неоднократно оказывался в центре скандалов: гонял мяч в Сикстинской капелле, провоцировал драки, садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.