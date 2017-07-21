Мосгорсуд снизил в два раза наказание водителю, который сбил на пешеходном переходе в Москве двух маленьких девочек.

Близнецы переходили вместе с мамой дорогу в установленном месте на улице Мосфильмовской, когда Александр Шарый, находясь за рулем Mercedes Gelandewagen, наехал на пешеходов. В результате происшествия дети были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Изначально суд назначил Шарому наказание в виде трех лет ограничения свободы, но после его добровольного перевода 2 млн рублей потерпевшим смягчил приговор до полутора лет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, судебный процесс в отношении него проходил в особом порядке.