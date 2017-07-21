В Тулунском районе Иркутской области продолжается ликвидация последствий града, из-за которого в селе Едогон 16 июля был введен режим ЧС. Жители, чьи дома были разрушены во время стихии, получат 350 тыс. рублей. Выплаты начнутся на следующей неделе.

В сельском поселении после сильного ветра и града пострадали крыши 100 домов и надворных построек, напоминает ИА IrkutskMedia. Пострадавшими признаны 260 человек. На трех домах кровли унесло ветром. В течение суток были составлены социальные паспорта граждан, получивших ущерб в результате чрезвычайной ситуации.