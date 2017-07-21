Гитарист группы Korn Брайан Уэлч извинился за бестактные высказывания в адрес покончившего с собой фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона.

Музыкант назвал Беннигтона «старым другом», однако от поступка солиста Linkin Park его тошнит.

Уэлч отметил, что хочет проявить сочувствие, но бросить своих детей, поклонников и жизнь — это «трусливое поведение», передает «Газета.ру».

Слова участника Korn вызвали волну недовольства поклонников Беннигтона. Позднее Уэлч назвал свои высказывания бестактными и отметил, что испытывает разные эмоции. Гитарист также добавил, что и сам долгое время боролся с депрессией и едва не покончил с собой.