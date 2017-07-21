Российские врачи успешно провели первую в стране операцию по вживлению киберсетчатки в глаз. Пациентом стал слепоглухой 59-летний Григорий Ульянов из Челябинска, рассказала журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, сегодня на поверхностный слой сетчатки хирурги могут положить «примитивное пока устройство, состоящее из 60 пикселей». Имплантат под названием Аргус-2» создала американская компания Second Sight.

«Это устройство дает возможность глазу увидеть информацию не так, как мы привыкли ее видеть. Это черно-белое геометрическое зрение: дверь мы видим, как черную букву «п», — объяснила министр.

Операцию 30 июня провели хирурги НИЦ офтальмологии ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

Также Скворцова рассказала об операциях по восстановлению слуха с использованием имплантируемых систем. По ее словам, ежегодно в стране проводится более тысячи таких операций, что позволило России войти в соответствующую тройку лидеров. При этом, отметила министр, очередей на вживление слуховых имплантатов сегодня нет.