Один из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире — компания Amazon — попала под проверку Федеральной торговой комиссии (ФТС) США из-за жалобы, поступившей из наблюдательной организации Consumer Watchdog, передает Reuters.

Сотрудники этой организации, занимающейся мониторингом деятельности ритейлеров, в июне отслеживали цены на сайте Amazon и обратили внимание на то, что приблизительно 46% товаров обозначены как «предложения из каталога» — и при этом 61% из них на момент проведения мониторинга стоили дороже, чем тремя месяцами ранее.

В тексте жалобы, направленной Consumer Watchdog в ФТС, говорится, что Amazon манипулирует ценами с целью ввести покупателей в заблуждение. Поскольку в настоящее время ритейлер готовится к крупной сделке — покупке американской сети супермаркетов Whole Foods Market за $13,7 млрд, торговая комиссия решила уделить ему повышенное внимание.

В самой ФТС комментировать ситуацию пока отказались, а представитель Amazon назвал обвинения Consumer Watchdog «в корне неверными». Ритейлер подготовил официальное заявление, в котором заверил, что все цены, устанавливаемые на его сайте, всегда сравниваются с фактической стоимостью товаров у производителей, поставщиков и конкурентов.

Помимо Соединенных Штатов виртуальный сервис Amazon, открывшийся в интернете летом 1995 года, также работает в Европе, Канаде, Бразилии, Японии и Китае. У него есть один офлайн-магазин — в Сиэтле, там торгуют книгами.