Следственный комитет по Мурманской области проведет доследственную проверку обстоятельств гибели двух рыбаков на озере Имандра. По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Тела двух мужчин с признаками утопления 37 и 43 лет были найдены в районе губы Ближняя в северо-западной части озера около города Апатиты. По предварительным данным, на телах не обнаружено следов насильственной смерти, сообщает ИА «Би-порт».

Мужчины вышли на рыбалку 2 июля на резиновой лодке. Предположительно плавсредство перевернулось. Его вынесло на берег недалеко от местной турбазы. Поиски рыбаков продолжались около двух недель.