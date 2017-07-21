СК Мурманской области проверит причины смерти рыбаков на Имандре
Следственный комитет по Мурманской области проведет доследственную проверку обстоятельств гибели двух рыбаков на озере Имандра. По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Тела двух мужчин с признаками утопления 37 и 43 лет были найдены в районе губы Ближняя в северо-западной части озера около города Апатиты. По предварительным данным, на телах не обнаружено следов насильственной смерти, сообщает ИА «Би-порт».
Мужчины вышли на рыбалку 2 июля на резиновой лодке. Предположительно плавсредство перевернулось. Его вынесло на берег недалеко от местной турбазы. Поиски рыбаков продолжались около двух недель.