Запрет использования анонимайзеров для доступа к заблокированным в России сайтам может привести к росту популярности даркнет-технологий среди пользователей, предположил в разговоре с «Известиями» координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.

«Сразу подчеркну, что речь не идет о запрете анонимайзеров как таковых. Речь о том, что подобные сервисы при работе в РФ должны исключать доступ с территории России к ресурсам, которые заблокированы российским законодательством. При условии, что доступ к этим ресурсам не будет предоставляться, анонимайзеы могут совершенно спокойно существовать на территории России. В случае если администрация анонимайзера не прекращает доступа к подобным ресурсам, он блокируется», — отметил эксперт.

Он добавил, что отношение к подобным инициативам — неоднозначное, в первую очередь, из-за неоднозначной оценки блокировки тех или иных ресурсов по их контенту, особенно в общественно-политической плоскости.

«Это может привести к тому, что компьютерная грамотность значительной доли пользователей будет улучшаться в части освоения иных технологий обхода блокировок и доступа к ресурсам, уход уже в более даркнетовские технологии, которые гораздо чаще используются для тех или иных противоправных целей. Люди в любом случае будут искать доступ к тому, что их интересует, тем более что в некоторых ситуациях они не воспринимают подобные запреты как обоснованные и действительно служащие целям защиты интересов пользователей. Поэтому, скорее всего, мы потеряем лишь ряд популярных анонимайзеров, которые будут заблокированы», — заключил Парфентьев.