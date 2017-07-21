Встреча президента России Владимира Путина с воспитанниками центра «Сириус» не будет иметь временных рамок, дети смогут задать главе государства любые вопросы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов о предстоящей встрече Путина, Песков сказал, что разговор с детьми не будет иметь «четко заданных временных рамок».

«Детишки будут задавать вопросы те, которые захотят. Там их целый выпуск — это 900 или чуть более детей там будет находиться, поэтому какие вопросы детишки захотят, такие и будут задавать», — сказал Песков.

По его словам, встреча Путина в «Сириусе» может продолжаться час или два часа. При этом Путин ответит на любые вопросы детей.

Напомним, в пятницу Путин прибудет в образовательный центр «Сириус» в Сочи, где проведет общение с воспитанниками. Вопросы Путину будут направлены в том числе через социальные сети.