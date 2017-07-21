20 июля скончался 41-летний солист Linkin Park Честер Беннингтон. Музыкант был найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса около девяти часов утра по местному времени. По предварительным данным, он покончил с собой.

Рок-музыканты выразили соболезнования близким и поклонникам Беннингтона. Одним из первых на смерть напарника отреагировал вокалист, гитарист и клавишник Linkin Park Майк Шинода.

«Шокирован. Мое сердце разбито, но это правда. Официальное заявление будет сделано, как только оно будет подготовлено», — написал Шинода в Twitter.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017

«Я не могу поверить. Ужасные новости. Потерять одного из лучших. Нет слов. Мы любим тебя, Честер. Я помню, как мы играли на фестивале Rock am Ring в Нюрнберге, словно это было вчера. Волшебные моменты. И я помню, как во время своего выступления ты подбежал ко мне и чмокнул, пока я подглядывала из-за кулис. Покойся с миром», — рассказала певица Аврил Лавин в Instagram.

«Только что услышали печальную новость о смерти Честера Беннингтона. Выражаем искренние соболезнования его семье, группе и всем, кто его любил», — говорится в Twitter группы Garbage.

Just heard the sad news of the passing of Chester Bennington . Our sincere condolences to his family, his band and everyone who loved him. — Garbage (@garbage) July 20, 2017

«Сердце разбито. Я буйствовал каждый раз, когда нам удавалось вместе позависать или позажигать. Сочувствую всем и молюсь вместе с вами. Очень жаль», — написал в Twitter барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер.

💔 Absolutely heartbroken.I'll cherish every time we hung out or rocked a stage together.Condolences & prayers to all. So sad 🙏🏻 #RIPCHESTER pic.twitter.com/3MAFaeEA95 — Travis Barker (@travisbarker) July 20, 2017

«В буквальном смысле самый впечатляющий талант, который я видела в жизни. Невероятный вокал. Покойся с миром, Честер», — написала певица Рианна в Instagram.

😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 Literally the most impressive talent I've ever seen live! Vocal beast! #RIPChester #LinkinPark Публикация от badgalriri (@badgalriri) Июл 20 2017 в 11:37 PDT

«Покойся с миром, Честер», — говорится в Twitter группы Muse.

«Любезный, добрый и скромный. Редкая комбинация в рок-н-ролле. Глубоко опечален...» — отметил барабанщик Metallica Ларс Ульрих в Twitter.

Gracious, kind & humble. A rare combination in Rock & Roll. Deeply saddened... pic.twitter.com/cVtNEzrjHD — Lars Ulrich (@larsulrich) July 20, 2017

«Покойся с миром, Честер Беннингтон. Мы никогда не узнаем чью-то боль. Молимся за его семью в этой трагедии. Если вам нужна помощь, протяните руку», — написал в Twitter вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли.

RIP CHESTER BENNINGTON. We can never know someone's pain. Prayers to his family in this tragedy. If you need help REACH OUT. @RollingStone pic.twitter.com/DmtWrHNgeY — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) July 20, 2017

«Буду скучать по тебе», — написал фронтмен Limp Bizkit Фрэд Дерст.

Gonna miss you Публикация от Fred Durst (@freddurst) Июл 20 2017 в 11:30 PDT

«Шокированы и опечалены новостью о смерти Честера Беннингтона. Помню день, когда я впервые с ним встретился. Я был в плохом настроении за сценой, и он зашел в раздевалку и поднял мне дух перед выходом на сцену. Работа с Честером и Linkin Park над песней Rebellion стала одной из самых забавных коллабораций с другим артистом. Я чувствовал себя как дома, когда поднялся к ним на сцену во время выступления в Hollywood Bowl и The Forum. Наши сердца с Linkin Park и семьей Честера. Мы будем скучать по Честеру Беннингтону», — написал гитарист System Of A Down Дарон Малакян.