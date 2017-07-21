Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Омской области в связи с выявлением случаев заражения домашних животных африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на распоряжение губернатора области.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района, 15 июля — в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр Любинского района обнаружили туши погибших животных на свалке. Всего уничтожению подлежат 2 тыс. животных в этих районах, а жителям запрещено в течение года выращивать свиней. Как сообщает Сибирское агентство новостей, владельцы подлежащих уничтожению животных получат компенсации и смогут за полцены приобрести индюков и бычков.

Специалисты органов управления и силы территориальной подсистемы будут вести непрерывный мониторинг состояния окружающей среды и прогнозирование развития возникшей ЧС и ее последствий, сообщает «Утро.Ру».

АЧС — не представляющая угрозы для человека, но опасная высококонтагиозная вирусная болезнь для животных. Характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширным геморрагиями во внутренних органах.