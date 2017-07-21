Научная экспедиция Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН провела учет сивучей на острове Матыкиль. Это единственный в Магаданской области вид млекопитающих, занесенный в Красную книгу России.

Подобные мероприятия проводятся в заповеднике «Магаданский» с 2000 года. Ученые исследуют миграции животных, особенности размножения и т.д. На острове Матыкиль расположено самое северное в России репродуктивное лежбище сивучей, отмечает ИА MagadanMedia. В этом году число учтенных щенков оказалось наибольшим за всю историю наблюдений — около 700 штук.

Сивуч (северный морской лев) — один из самых крупных представителей семейства ушастых тюленей. На сегодняшний день занесен в список Вымирающих видов. Основные лежбища находятся в России (Курильские острова, Охотское море, Камчатка, Командорские острова), почти по всей части Тихого океана, включая Японию, Канаду и США (Калифорния, Алеутские острова, Аляска).