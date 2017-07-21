Годовалого ребенка во дворе жилого дома в Московском районе Нижнего Новгорода 20 июля 2017 года сбил автомобиль.

По данным Управления ГИБДД по Нижегородской области, ДТП произошла на улице Народной в районе дома 52 около 19:30. За рулем автомобиля находится 24-летний мужчина с пятилетним стажем вождения, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Ребенок на улице находился в сопровождении матери, когда иномарка совершила наезд на маленького пешехода. В результате аварии мальчик получил незначительные травмы, и медицинская помощь ему была оказана на месте.