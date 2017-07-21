ГУ МЧС по Ростовской области предупреждает: пожары с полей и лесов Ставропольского края могут перекинуться на поля с пшеницей в ростовских приграничных районах.

По словам главы регионального ведомства Валерия Синькова, в соседней области и в Калмыкии уже убрали остатки урожая на полях и теперь выжигают их «десятками гектар». Таким образом, велика вероятность того, что в результате пожаров пострадают и местные урожаи, передает RostovGazeta.

В ростовском МЧС считают, что необходимо запретить властям соседних регионов жечь стерню на полях.

Уборочная кампания зерновых в Ростовской области продолжается, собрано около половины урожая. Отмечается, что большая часть зерна низкого качества.