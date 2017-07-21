Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была и будет заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами.

Песков отметил, что взаимодействие с зарубежными инвесторами возможно во всех областях, даже в тех, которые являются наиболее чувствительными.

«Россия была, есть и будет заинтересована в иностранных инвесторах и сотрудничестве с зарубежными инвесторами во всех возможных областях», ––сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно о том, что акционеры компании Eurasia Drilling Company (EDC) намерены продать корпорации Schlumberger 51% акционерного капитала EDC.