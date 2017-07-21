Ученые из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН ищут способ победить болезнь Шарко (Боковой амиотрофический склероз — БАС), который страдает известный физик Стивен Хокинг.

Специалистам новосибирского института удалось выявить структурные изменения в белке, который подвергся мутации в результате заболевания. С помощью их открытия можно точно предположить у пациентов продолжительность протекания болезни. Кроме того, ученые смогли выделить участки в белке для воздействия при выработке лечения болезни Шарко. Также эти участки можно использовать для продления жизни пациентам на начальном этапе, сообщает vn.ru.

Болезнь Шарко является весьма редким заболеванием. По статистике, оно встречается всего у 1–2 из 100 тыс. человек. Смерть пациентов наступает примерно через 3–5 лет после появления первых признаков. По всему миру над изучением механизмов возникновения и развития БАС работают несколько десятков научных групп.