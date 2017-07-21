Усы испанского художника, скульптора и писателя Сальвадора Дали, останки которого были эксгумированы в рамках дела об установлении отцовства, не изменились. Об этом заявил эксперт Нарцис Бардалет, бальзамировавший тело Дали в 1989 году. Об этом пишет местное издание La Vanguardia.

Бардалет присутствовал и на церемонии эксгумации в 2017 году, пишет «Газета.Ру».

Знаменитые усы сюрреалиста Дали, по словам Бардалета, прекрасно сохранились. «Это чудо», — заявил эксперт.

Для анализа были взяты образцы двух больших костей, волосы и ногти, которые вернут на место после проведения тестов, рассказал директор фонда «Гала — Сальвадор Дали».

Напомним, испанский суд удовлетворил в конце июня текущего года иск жительницы Жироны Пилар Абель Мартинес, утверждающей, что Дали является ее отцом. В случае если ДНК Мартинес и Дали совпадут, дочь художника получит право носить его фамилию, на 25% его наследства и авторские права.

Сальвадор Дали скончался на 85-м году жизни 23 января 1989 года.