Ограничения на продажу алкогольной продукции в выходные дни сегодня существуют в скандинавских странах и ряде штатов США. А, например, в Канаде алкоголь в воскресенье можно приобрести только в ресторанах. В Российской Федерации некоторые регионы (Ульяновская область, Чеченская Республика, ряд районов Республики Саха и Чукотского автономного округа) также ввели временные ограничения на продажу алкогольной продукции — в том числе и в выходные. Ограничения эти более жесткие по сравнению с предусмотренными федеральным законодательством.

У субъектов РФ есть законные полномочия по ограничению времени продажи вплоть до полного запрета. Однако введение жестких ограничений на продажу в выходные дни алкогольной продукции на всей территории России в настоящее время нецелесообразно. Механический запрет приведет к росту нелегальных продаж, кустарного производства алкоголя и потребления суррогатов. Пока отсутствует комплексный подход к организации досуга населения, люди просто не умеют развлекаться без алкоголя. Особенно в выходные. Предстоит серьезная работа, чтобы изменить ситуацию. Кстати, исторически так сложилось, что первое турагентство в мире появилось именно для организации безалкогольных туров.

К антиалкогольной пропаганде и организации досуга — прежде всего молодежи — необходимо привлечь профессионалов. Учитывая ограниченность средств, выделяемых на мероприятия, направленные на отказ от потребления алкоголя и табака, надо акцентировать внимание на защите несовершеннолетних от вовлечения в пьянство и табакокурение, на разъяснение родителям ответственности перед детьми и исключение личного негативного примера в семьях. К сожалению, сегодня многие родители не отдают отчета своим действиям, организуя застолья по различным поводам с употреблением алкогольных напитков в присутствии несовершеннолетних, а зачастую еще и угощая их. Это касается и отмечания Нового года, и других семейных праздников. Участие детей в таких торжествах и возлияния взрослых в их присутствии могут не только существенно затруднить дальнейшую работу по профилактике пьянства и алкоголизма, но и напрямую негативно влиять на детей. За подобные действия родителей, кстати, установлена административная и уголовная ответственность. Об этом и надо напоминать в первую очередь при создании социальной рекламы.

Пока что попытки антиалкогольной пропаганды зачастую приводят к обратным результатам. Яркий пример тому — вирусный ролик «Белочка — я пришла!», выпущенный Минздравсоцразвития и превратившийся в одноименный водочный бренд. Продажи водки под этим брендом в течение первого года выпуска (2012) достигли уровня 20 млн бутылок, заняв около 1% рынка.

На «мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, отказ от потребления алкоголя и табака» выделяется примерно 600 млн рублей в год. Это менее 0,1% от суммы акцизных поступлений с алкогольной продукции и сигарет. Крайне низка и эффективность использования выделяемых средств.

Деньги на пропаганду здорового образа жизни распределяются регионами. При этом существует прямая заинтересованность бюджетов субъектов Российской Федерации в поступлениях акцизов от производства алкогольной и табачной продукции. Кроме того, многие регионы дотируют из региональных бюджетов производителей алкогольной продукции. И это уже конфликт интересов.

В то же время действующие антиалкогольные запреты еще только предстоит начать исполнять. В течение длительного времени демонстрация процесса потребления алкоголя по телевидению не была ограничена ничем. Алкоголь принимают в фильмах, считающихся классикой кинематографа, как положительные, так и отрицательные герои. Их фразы во время застолий настолько популярны и так часто воспроизводятся в течение реальных пьянок, что считаются уже частью нашей «культуры». Без преувеличения можно сказать, что результатом творчества многих прославленных советских кинематографистов стала необходимость принятия срочных мер, которые вылились в горбачевскую антиалкогольную кампанию.

Многих современных режиссеров и актеров так глубоко шокирует необходимость ограничения демонстрации сцен потребления спиртного в дневное время, что они не могут отыскать в своем лексиконе приличных слов, чтобы выразить возмущение. Хотя на самом деле это уже давно запрещено действующим законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Кроме того, в течение 20 лет реклама алкогольной продукции (пива) демонстрировалась по телевидению. В начале 2000-х годов вообще не было ограничений. Некоторые «самые умные» — которые по молодости шли за известным пивом — давно уже выпрашивают по 10 рублей возле метро на алкогольные суррогаты. И сегодня «безалкогольное» пиво льется рекой с телеэкранов, хотя это не совсем соответствует действующему законодательству о рекламе. Забавно, что в 2013 и 2014 годах реклама пива начинала демонстрироваться по телевизору как раз в то время (после 22:00), когда в Москве и других регионах вступал в силу запрет на его продажу.

Кстати, Центр разработки национальный алкогольной политики уже отправил ряд писем в Роскомнадзор с требованием привлечь телеканалы к ответственности.

Опыт антиалкогольной политики в Швеции, где впервые по инициативе самих граждан были введены ограничения на продажу спиртного в выходные, насчитывает уже более 150 лет. И комплекс антиалкогольных мер там работает, кто бы чего ни говорил. Иначе бы давно не было Швеции. У нас есть свой опыт — негативный. Как чрезмерно жесткие ограничения в 1980-х годах, так и безумная либерализация в 1990-х. В последние годы наметились положительные тенденции. Но есть и ряд вопросов, которые необходимо решить для дальнейшего движения к поставленной цели — более чем в два раза сократить потребление алкоголя к 2020 году. Но эта цель может быть достигнута только при условии действий в правильной последовательности. И начинать надо с сокращения потребления алкоголя героями кинофильмов.

Автор — руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

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