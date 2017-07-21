Поддержка США вооруженной сирийской оппозиции может привести к непрогнозируемым последствиям в арабской республике. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати Артем Кожин, текст брифинга которого опубликован в пятницу на сайте министерства.

«Наша позиция по поводу заигрывания США с сирийскими боевиками не раз озвучивалась. Это может привести к непредсказуемым военным и политическим последствиям. Мы неоднократно указывали американцам на их неразборчивость в том, с кем они имеют дело в Сирии, преследуя собственные геополитические интересы», — заявил Кожин.

Дипломат добавил, что в Москве не слышали от официальных источников о сворачивании США программы поддержки сирийской оппозиции.

В минувший четверг ряд американских СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп приказал ЦРУ закрыть программу по поддержке сирийской оппозиции, воюющей с правительственными войсками.